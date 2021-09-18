Бестемьянова: «Трусова не попадет в первую разминку на Олимпиаде, если и дальше будет срываться с акселя»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что Александра Трусова показала лучший результат в короткой программе на U.S. International Classic в Норвуде. Российская фигуристка набрала 74,75 балла несмотря на то, что упала с тройного акселя.

«Это очень плохой звонок! Она не попадет в последнюю разминку на Олимпиаде, если и дальше продолжит срываться с акселя. Меня это сильно напрягает. Безусловно, Саша — талант, космос! Она моя любимая фигуристка, но нужно что-то делать с акселем. Иначе это ничем хорошим не закончиться», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Напомним, 17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.