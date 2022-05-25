Бестемьянова сообщила, что допуск российских делегатов на конгресс ISU станет позитивным сигналом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, что допуск россиян на конгресс ISU станет позитивным знаком для спортсменов сборной России.

«В первый день будет голосование, допустят ли федерацию к участию в самом конгрессе, так что ждем 6 июня. Если нас допустят, это будет свет в конце туннеля [для спортсменов]», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Конгресс ISU состоится июне в Таиланде. Сообщалось, что решение об участии российских делегатов будет принято 6 июня, в первый день конгресса.