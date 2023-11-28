Бестемьянова согласилась со словами Транькова: «Пока большей части спортсменов удается развиваться, но беспокойство есть»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова олимпийского чемпиона Максима Транькова об уровне российских фигуристов в условиях отстранения от международных соревнований.

Ранее Траньков в интервью «РБК Спорт» заявил, что без международных турниров российским фигуристам сложно расти и развиваться.

«Я согласна с Максимом. Когда люди соревнуются у себя с целью в дальнейшем завоевывать самые высокие места на чемпионатах Европы и мира — это трудно. Пока большей части спортсменов удается развиваться, и мы видим по прошедшим стартам, какие они делают интересные программы. Но беспокойство остается», — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

В сезоне-2023/24 состоялось шесть этапов «Гран-при России», которые прошли в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. Финал «Гран-при» пройдет весной 2024 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований 1 марта 2022 года. В июне 2023 года ISU продлил отстранение россиян и белорусов.