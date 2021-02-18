Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о том, что фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова пропустят финал Кубка России. Соревнования пройдут в Москве с 26 февраля по 2 марта.

«Сейчас в первую очередь нужно думать о том, чтобы девочки хорошо подготовились к чемпионату мира. Этот турнир нужен для того, чтобы отобрать третьего члена сборной. Несколько девочек будут претендовать на это место. Сейчас нужно думать не об интересе зрителей, а о качественной подготовке наших спортсменок. Считаю это правильным решением», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Сегодня, 18 февраля, было объявлено, что Трусова и Щербакова не выступят в финале Кубка России из-за насыщенного календаря. Турнир является этапом отбора в сборную России на чемпионат мира в Стокгольме (22-28 марта).

Действующая чемпионка России Анна Щербакова гарантировала себе участие на ЧМ. Александра Трусова заняла третье место, уступив Камиле Валиевой, которая не попадает на турнир из-за юного возраста (14 лет).

(Владимир Пушкарев)