Бестемьянова считает, что все решится в произвольной программе чемпионата России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» результаты женской короткой программы чемпионата России, который проходит в Челябинске.

— Засудили ли Трусову?

— От Трусовой ждали тройной аксель, которого не было. Она чисто откатала, на этом все. Валиева рисковала, а я люблю, когда рискуют. Сегодня была просто расстановка сил перед завтрашней произвольной. Она все решит. Там такая небольшая разница между всеми ими, копейки. Мне вообще очень понравилась Усачева, но и та не обошлась без ошибки. Сегодня чисто откатала еще Нугуманова. От нее вообще никто этого не ожидал, а она была просто богиней. У Щербаковой была серьезная ошибка во вращении, Валиева просто упала, Усачева чуть не упала.

— Справедливо ли, что Валиева в короткой программе после падения получила оценки выше, чем Кихира сегодня на чемпионате Японии с чистым прокатом?

— Если мы будем сравнивать качество вращений Кихиры и Валиевой, то Камила наберет как раз те четыре балла, которые она потеряла сегодня из-за падения. Просто вращения Валиевой уникальны. Ясно, что за каждое свое вращение она будет получать большие надбавки, чем Кихира. Через год, когда они встретятся с Кихирой, тогда и поговорим. Но то, как сегодня вращалась Валиева — я просто замолкаю на несколько минут, когда вижу эти вращения.

Напомним, Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате России в Челябинске. Второй стала Камила Валиева. Замкнула тройку Дарья Усачева. Четвертое место занимает Александра Трусова, пятое — Елизавета Туктамышева. Произвольная программа пройдет завтра вечером.

(Екатерина Звенигородская)