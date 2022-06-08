Бестемьянова считает, что реформы только улучшат фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре ответила на вопрос «СЭ» о необходимости проведения реформ в фигурном катании.

«Считаю, это правильно. Потому что раньше была артистичность, техничность, и зрителю было все понятно. А сейчас, наоборот, слишком сложно, зритель не понимает, за что и кому оценки ставят. Думаю, это больше для зрителей сделано, нежели для специалистов. Все понимают, что, например, компоненты Джейсона Брауна выше, чем у какого-то молодого японца. А когда это разбито на разные оценки, то это добавляет какой-то лишней бюрократии. Зачем? Согласна с этим. Это заставит людей быть более разносторонними. Не считаю, что это упростит фигурное катание, наоборот, улучшает», — сказала Бестемьянова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

7 мая конгресс ISU принял решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет.

8 мая вице-президент ISU, руководитель ветви фигурного катания Александр Лакерник рассказал о начале работы по применению в фигурном катании технологии, позволяющей определять докрученность прыжков автоматически.