Бестемьянова считает, что делать выводы о судьбе Косторной и Алиева нужно после чемпионата России

Олимпийская чемпионка в паре Наталья Бестемьянова в беседе с «СЭ» прокомментировала ситуацию с Аленой Косторной и Дмитрием Алиевым, которые по причине коронавируса не могут принять участие на чемпионате России по фигурному катанию.

— Косторная и Алиев — два действующих чемпиона Европы — снялись с чемпионата России из-за ковида. Надо ли дать им дополнительный шанс отобраться в сборную на чемпионат мира?

— Сначала нужно дождаться, будет ли чемпионат мира, потом уже посмотрим на решение Федерации. В любом случае, мне кажется, будут смотреть на финале Кубка России в феврале. Ничего конкретного сказать не могу. Потому что в свое время, когда выбирали между Медведевой и Туктамышевой в феврале прошлого года, все было логично. Давайте сначала дождемся окончания чемпионата России. Пускай пройдет, надо увидеть, на каком уровне катаются люди.

Оба спортсмена заразились коронавирусом в начале декабря этого года. К чемпионату России, который начался 24 декабря, фигуристы не успели восстановиться.

(Звенигородская Екатерина)