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Бестемьянова: «Переход Косторной в парное катание - нерешенный вопрос. Давайте подождем, когда объявят официально»

Алина Савинова
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Российский тренер Наталья Бестемьянова рассказала, что думает о переходе чемпионки Европы Алены Косторной в парное катание.

«Это все нерешенный вопрос. Она же не подавала никакого заявления в федерацию. Она уехала отдыхать! Да, она выступала на «Елках», да, она делала парные элементы, но и все ведь. Так что давайте мы подождем, когда все объявят официально. Тогда и будем комментировать», — цитирует Бестемьянову «Газета.Ru».

В понедельник, 16 января, заслуженный тренер России Елена Буянова сообщила, что прекратила сотрудничество с Косторной. По ее словам, спортсменка приняла решение перейти в парное катание.

Позже Косторная в интервью «СЭ» подтвердила информацию о переходе к другому тренеру, однако не стала комментировать свой переход в парное катание.

 

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/16/19500277.shtml
Фигурное катание
Алена Косторная
Наталья Бестемьянова
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