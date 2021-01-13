Бестемьянова прокомментировала уход Константиновой от Плющенко

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что Станислава Константинова покинула академию «Ангелы Плющенко».

«Я думаю, Константинова недовольна результатом. Предполагаю, дело не в условиях, а в том, что она плохо выступила. Еще я думаю, есть определенная финансовая составляющая. Платить деньги ради такого результата, наверное, не имеет смысла! Нет результата — человек недоволен. Но метаться от одного к другому — последнее, что можно сделать. Может, Константинова хочет сделать перерыв», — сказала Бестемьянова.

(Владислав Флегонтов)