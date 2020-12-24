Бестемьянова прокомментировала попадание Загитовой в список популярных российских спортсменов

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в беседе с «СЭ» прокомментировала новость о том, что Алина Загитова вошла в топ-5 популярных спортсменов России в 2020 году по данным ВЦИОМ. Также в этот список попали Даниил Медведев и Александр Овечкин.

— Как к этому относиться, учитывая, что за год Загитова не приняла участия ни в одном соревновании и отказалась от выступлений ради роли ведущей Ледникового периода?

— Думаю, что она приняла решение просто закончить с любительским спортом, просто она нам об этом не объявила. Не думаю, что это ради каких-то единичных историй. А то, что она очень популярная и известная — Алина ведь не рассталась со спортом. Она сейчас занимается профессиональным спортом, и это тоже многое значит: и для любителей, и для нее самой.

Напомним, в декабре 2019 года 18-летняя фигуристка взяла перерыв в карьере. Она пропустила этот сезон. Осенью 2020 года Загитова стала ведущей шоу на Первом канале «Ледниковый период».