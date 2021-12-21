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Бестемьянова поделилась ожиданиями от чемпионата России в Санкт-Петербурге

16:27
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» отсутствие Дарьи Усачевой и Алены Косторной на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Должен быть интересный турнир и такими же должны быть программы. Что касается отсутствия Усачевой и Косторной, то будет большое количество и других спортсменок выступать. Коляда? Его последние выступления не были плохими. Вернуть прошлую программу было верным решением. Надеюсь, он форму свою набрал. Он неплохо выступал, но нужно еще добавлять четверной», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Турнир пройдет с 23 декабря по 26 декабря. По результатам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в чемпионате Европы 2022 года.

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Данил Алешин все материалы автора
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