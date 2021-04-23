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Бестемьянова поделилась мнением о возможном включении в состав сборной России Медведевой и Загитовой

16:31
Наталья Бестемьянова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Наталья Бестемьянова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» возможность включения Алины Загитовой и Евгении Медведевой в расширенный состав сборной России по фигурному катанию.

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«Решения по составу сборной принимают Федерация фигурного катания совместно с тренерами и спортсменами. Для того, чтобы быть в составе сборной России, нужно участвовать в чемпионатах России или же на Кубке России, то есть должен быть хоть один пройденный старт для того, чтобы быть включенным в сборную. Из наших фигуристок в таком случае могут не включить в состав, к примеру, Алину Загитову и Евгению Медведеву. Это, конечно, все очень индивидуально, но стоит учитывать, что такие решения принимаем не мы, а Федерация фигурного катания и тренеры. Это сложное решение, так как именно на тренере лежит ответственность поручиться за выступление фигуристок», — рассказала Бестемьянова «СЭ».

Алина Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года и с тех пор выступает исключительно в шоу. При этом она продолжает числиться в составе национальной команды и получать государственную стипендию. Евгения Медведева также не выступала в официальных турнирах после чемпионата России-2019. Осенью 2020 года она приняла участие в контрольных прокатах сборной России, но так и не смогла выступить в сезоне из-за травмы спины и болезни.

(Ангелина Коляда)

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