Бестемьянова поделилась мнением о возможном включении в состав сборной России Медведевой и Загитовой

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» возможность включения Алины Загитовой и Евгении Медведевой в расширенный состав сборной России по фигурному катанию.

«Решения по составу сборной принимают Федерация фигурного катания совместно с тренерами и спортсменами. Для того, чтобы быть в составе сборной России, нужно участвовать в чемпионатах России или же на Кубке России, то есть должен быть хоть один пройденный старт для того, чтобы быть включенным в сборную. Из наших фигуристок в таком случае могут не включить в состав, к примеру, Алину Загитову и Евгению Медведеву. Это, конечно, все очень индивидуально, но стоит учитывать, что такие решения принимаем не мы, а Федерация фигурного катания и тренеры. Это сложное решение, так как именно на тренере лежит ответственность поручиться за выступление фигуристок», — рассказала Бестемьянова «СЭ».

Алина Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года и с тех пор выступает исключительно в шоу. При этом она продолжает числиться в составе национальной команды и получать государственную стипендию. Евгения Медведева также не выступала в официальных турнирах после чемпионата России-2019. Осенью 2020 года она приняла участие в контрольных прокатах сборной России, но так и не смогла выступить в сезоне из-за травмы спины и болезни.

(Ангелина Коляда)