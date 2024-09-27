Бестемьянова — о возможном возвращении российских фигуристов: «Могу только надеяться и молиться»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о том, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) намерен обсудить вопрос допуска российских фигуристов к участию в соревнованиях под эгидой организации.

«Насколько я понимаю, они будут обсуждать допуск в принципе. А в какой момент это произойдет, уже другой вопрос. Могу только надеяться и молиться», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Заседание ISU откроется 27 сентября и продлится до 28 сентября.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

(Александр Абустин)