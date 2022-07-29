Бестемьянова отметила желание Туктамышевой исполнить четверные прыжки

Чемпионка зимних Олимпийских игр 1988 года Наталья Бестемьянова похвалила российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву, которая на тренировках пытается исполнить четверные прыжки.

«Я думаю, что у Лизы все получится. У нее прекрасные тройные прыжки — почему она не сможет сделать и четверные? Очень за нее рада.

Отстранение фигуристов от международных соревнований? Кто ж запретит спортсменам развиваться, быть лучшей версией себя вчерашней? Никто. Молодец.

Какой из четверных прыжков дастся ей лучше? Тут сказать нельзя, это все индивидуально», — цитирует Бестемьянову «Газета.ru».

В 2021 году Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в одиночном катании и выиграла командное мировое первенство.