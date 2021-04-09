Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала слова украинской фигуристки Оксаны Баюл о Тарасовой.

«Бред это все. Не верю, что Оксана могла такое сказать. Я сплетнями не занимаюсь», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Ранее бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл, которая выиграла Олимпийские игры в 1994 году, выступила с жесткой критикой в адрес заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Она заявила, что Тарасова «любит деньги, а не Россию».

(Владимир Пушкарев)