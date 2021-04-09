Бестемьянова — о словах Баюл про Тарасову: «Не верю, что Оксана могла такое сказать»
14:25
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала слова украинской фигуристки Оксаны Баюл о Тарасовой.
«Бред это все. Не верю, что Оксана могла такое сказать. Я сплетнями не занимаюсь», — сказала Бестемьянова «СЭ».
Ранее бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл, которая выиграла Олимпийские игры в 1994 году, выступила с жесткой критикой в адрес заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Она заявила, что Тарасова «любит деньги, а не Россию».
(Владимир Пушкарев)
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