Бестемьянова - о мужчинах-одиночниках: "Далеко не все старты были провальными. У Самарина был роскошный чемпионат Европы, у Ковтуна – чемпионат России"

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокоментировала выступления мужчин-одиночников в минувшем сезоне. По ее словам, далеко не все их старты были провальными.

– Если подводить итоги выступления наших мужчин-одиночников в этом сезоне, то складывается впечатление, что бремя лидерства и всеобщих надежд способно придавить любого, к примеру, того же Александра Самарина. Согласны?

– По тому как провели этот сезон и Самарин, и Коляда, и Ковтун, и Лазукин, могу сказать так – далеко не все их старты были провальными, – приводит портал teamRussia.pro слова Бестемьяновой. – У Саши был роскошный чемпионат Европы, у Ковтуна – чемпионат России, его звездный необыкновенный час, у Миши тоже был хороший чемпионат страны. Андрей вообще молодец на всех стартах, но он пока только набирается опыта, возможно, еще один четверной прыжок выучит. Не все так плохо.

Просто у них количество должно перейти в качество, парни должны ставить перед собой задачу хорошо проводить все без исключения соревнования и решать их. Очень жаль, что в этом сезоне не было Димы Алиева, хотя программы он показал просто замечательные. Он классный спортсмен и не нужно на нем ставить крест. Из юниоров в следующем сезоне придет Роман Савосин, который вроде бы уже выучил два новых четверных прыжка.

– Есть мнение, что нашим парням не хватает конкуренции внутри страны.

– Мне очень жаль, что в Финале Кубка России, на котором проверялась готовность запасных для чемпионата мира не участвовал Сергей Воронов. Ведь в начале сезона он выглядел очень сильно, выступал в Финале серии "Гран-при". Оттуда был длительный перелет и через неделю чемпионат России. Как так можно было издеваться над спортсменами? Более юные спортсмены это выдержали, а постарше нет, Воронов в итоге получил травму, Лиза Туктамышева заболела.

В итоге ради телетрансляций чемпионата нужно было всех зарубить? На них это сказалось больше всего, потому что те же спортивные пары были до этого на сборе в США и акклиматизировались, а не прилетели-улетели-чемпионат России. Раньше, когда у нас были большие соревнования за океаном, нас обязательно вывозили на сбор, как минимум, за неделю для акклиматизации. Но почему сейчас этого не делается? Разве Финал "Гран-при" это неважное соревнование?

– Если вернуться к третьему месту нашей команды на World Team Trophy, то многие склонны ругать за него Самарина, который в короткой программе пошел на риск и стал последним. Но разве это корректно?

– Мне очень "нравится" такой подход. Выступает Самарин, рискует и его клеймят, выходит японец, делает то же самое, падает, а его хвалят: "Молодец, готовится к следующему сезону!". Это же двойные стандарты! В этой ситуации я похвалила за риск. Конечно, обидно, что нам всего двух баллов не хватило до Японии, и на это повлияла Сашина неудачная короткая программа. Но с другой стороны, это опыт, который позволит правильно расставить силы перед командным турниром в Пекине-2022, и который не купишь. Дай Бог ему здоровья, как и Алиеву с Ковтуном. Должно пройти время, ребята успеют все наработать до Олимпийских Игр.

Ну а если говорить по сезону об иностранных одиночниках, то неизгладимое впечатление на меня конечно же произвело выступление Натана Чена на чемпионате мира, это не спортсмен, это чудо какое-то. Как бы я не любила Юдзуру Ханю, Чен был непобедим и был просто фейерверком на льду.

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