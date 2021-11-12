Бестемьянова о личном рекорде Мишиной и Галлямова в Японии: «Это еще не предел!»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» победу пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов в короткой программе на этапе «Гран-при» в Токио (Япония).

«Мишина с Галлямовым прекрасно откатали короткую программу, с личным рекордом — и это еще не предел! Потому что параллельное вращение могло быть еще лучше, поэтому оценка может быть выше. В паре Тарасова — Морозов Евгения сорвала тулуп, тоже немножко, мне кажется, разошлись во вращении. В целом хорошо катались, но сорванный элемент — увы», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Ранее, 12 ноября, российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали 78,40 балла за короткую программу на «Гран-при Японии», что является для них рекордом.

Вторыми стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 75,78 балла. Замкнули тройку японцы Рику Миура и Рюити Кихара — 73,98.