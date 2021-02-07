Бестемьянова - о командном турнире: «Крыша едет, когда вижу, как катается Валиева»
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты командного турнира по фигурному катанию Кубок Первого канала.
«Это был фейерверк. Хочется, чтобы большая часть людей так каталась на Олимпиаде. Хотя были кое у кого срывы. Благодарю нашу Федерацию фигурного катания и Первый канал за то, что они в такое трудное время устроили нам такой праздник», — сказала Бестемьянова «СЭ».
Среди мужчин Бестемьянова выделила Марка Кондратюка, который просто сразил ее. Она добавила, что Коляда очень прилично откатал, хотя были ошибки в конце.
«В парах прекрасно откатались и Бойкова-Козловский, правда, с ошибкой, но они усложняют, готовят себя дальше, добавили еще один каскад. И Мишина-Галлямов — откатали просто на ура, и Тарасова с Морозовым — роскошная программа.
Среди девочек — Валиевой просто нет равных. 14 лет девчонке, вообще не понимаю, крыша едет, когда вижу, что она творит, как прыгает и катается. Очень рада, что Трусова не развалилась и после первого падения смогла докататься очень достойно — умничка. Сейчас смотрю на лед: Степанова с Букиным делают свою поддержку — я в полном восторге».
Команда Загитовой «Красная машина» одержала победу на командном турнире. Приз зрительских симпатий завоевала команда Медведевой — «Время первых».
(Екатерина Звенигородская)
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