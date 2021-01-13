Бестемьянова: «Не хочу спорить с Тарасовой, но Плющенко — тренер»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в интервью «СЭ» отреагировала на слова Татьяны Тарасовой, которая ранее заявила, что Евгений Плющенко еще не тренер.
«Не хотела бы спорить с Татьяной Анатольевной, я очень ее уважаю. Но считаю, выступление Трусовой на чемпионате России показало, что Плющенко — тренер. После провала на «Rostelecom Cup» Евгений с его командой собрали Сашу, еще плюс у нее была серьезная травма. Но несмотря на это, Трусова неплохо выступила на чемпионате России. Это вселяет надежду», — сказала Бестемьянова.
Сегодня стало известно, что российская фигуристка Станислава Константинова покинула «Ангелов Плющенко» из-за разногласий в тренировочном процессе.
(Владислав Флегонтов)
Татьяна Тарасова — о коттеджах Трусовой и Косторной: «Это прекрасно! Какой это перебор?»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю