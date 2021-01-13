Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в интервью «СЭ» отреагировала на слова Татьяны Тарасовой, которая ранее заявила, что Евгений Плющенко еще не тренер.

«Не хотела бы спорить с Татьяной Анатольевной, я очень ее уважаю. Но считаю, выступление Трусовой на чемпионате России показало, что Плющенко — тренер. После провала на «Rostelecom Cup» Евгений с его командой собрали Сашу, еще плюс у нее была серьезная травма. Но несмотря на это, Трусова неплохо выступила на чемпионате России. Это вселяет надежду», — сказала Бестемьянова.

Сегодня стало известно, что российская фигуристка Станислава Константинова покинула «Ангелов Плющенко» из-за разногласий в тренировочном процессе.

(Владислав Флегонтов)

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