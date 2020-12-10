Бестемьянова назвала своих фавориток в борьбе за путевки в сборную России

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями о том, кто из участниц чемпионата России по фигурному катанию будет бороться за путевки в сборную.

— Прогнозировать, кто обыграет Валиеву, на данном этапе нельзя, — сказала Бестемьянова «СЭ». — Катание никто не отменяет. Если говорить о фаворитках за путевки в сборную, то для меня их четыре: Туктамышева, Трусова, Косторная и Щербакова. Выбирать одну из них не буду, они должны откататься и сделать то, что они умеют.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске.

(Екатерина Звенигородская)