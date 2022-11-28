Бестемьянова назвала роскошным катание Мишиной и Галлямова на этапе «Гран-при» в Перми

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о выступление фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, выступающих в парном катании, на этапе «Гран-при России» в Перми.

«Мишина и Галлямов катались роскошно, они вне конкуренции — прекрасная программа, прекрасное техническое исполнение. Поздравляю их, поздравляю Москвину, Минчука, здорово. Мухоротова и Евгеньев очень свежо выглядели, слава богу, в их произвольной программе другие песни, другие музыкальные куски были взяты, совсем по-другому все выглядело. Хорошие ребята, они мне понравились, я давно за ними наблюдаю, симпатичные очень», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Мишина и Галлямов одержали победу на этапе «Гран-при России в Перми», набрав 485,02 очка. Вторыми стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (467,64), третьими — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (457,43).