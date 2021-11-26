Бестемьянова назвала фантастическим катание Валиевой в короткой программе на «Гран-при России»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российских фигуристок в короткой программе на «Гран-при» в Сочи.

«Камила каталась фантастически! Шедеврально, как скажет Татьяна Анатольевна, — сказала Бестемьянова корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Были роскошные прыжки, вращения, шаги. Она сделала все, что нужно в короткой программе, на высоком уровне. Выше уже некуда просто. Елизавета сегодня классно каталась. Показала прекрасный уровень — роскошный тройной аксель, каскад, прыжки и вращения. Все было на высоком уровне. Майя упала с лутца. Не знаю, почему не получилось выполнить стабильно короткую программу. Это вопрос к ней и ее тренеру».

15-летняя Камила Валиева одержала триумфальную победу в короткой программе на этапе «Гран-при» в России. За свой прокат она получила 87,42 балла и обновила мировой рекорд в короткой программе, который принадлежал Алене Косторной.

Второй результат показала другая россиянка — Елизавета Туктамышева (80,10 балла). Майя Хромых заняла четвертое место (64,72 балла)