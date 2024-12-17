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Сегодня, 10:06

Бестемьянова назвала Акатьеу достойной конкуренткой Петросян в борьбе за Олимпиаду

Даниил Аршавский
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что фигуристка Софья Акатьева сможет конкурировать с Аделией Петросян за попадание на Олимпийские игры-2026 в Италии.

«В этом сезоне немножко расстраивает некоторая нестабильность Аделии Петросян. Ей обязательно надо кататься чисто, чтобы не к чему было придраться. Чтобы приехала и выиграла Олимпиаду. Если говорить о конкурентках Петросян, то я все-таки ставила бы на Акатьеву, если та вернет свою форму и сможет прыгать четверной. Но она должна войти в форму. А пока она никак не выберется из ямы последствий своей травмы, и не знаю, сможет ли», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

17-летняя Петросян является бронзовым призером чемпионата России-2022 победительницей финала Гран-при России-2023, чемпионкой России (2024), а также обладательницей золота Всероссийской спартакиады-2024. Ее сверстница Акатьева становилась чемпионкой России в 2023 году, серебряным призером чемпионата России по прыжкам-2023, завоевывала бронзу финала Гран-при России-2023 и Кубок Первого канала-2023.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Аделия Петросян
Наталья Бестемьянова
Софья Акатьева
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