ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«Бессмертный полк» от Татьяны Тарасовой. Родные легендарного тренера — участники войны

16:38
Татьяна и Анатолий Тарасовы. Фото Игорь Уткин, ТАСС
Татьяна и Анатолий Тарасовы. Фото Игорь Уткин, ТАСС
Теги:

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала серию фото своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Буду выкладывать фото своих родных. Такой вот Бессмертный полк семьи Тарасовых. Константин Иосифович Феклисов. Брат мамы, мой дядя. Погиб в возрасте 18 лет. Похоронен в братской могиле в городе Моздок», — написала Тарасова в Instagram.

«Мама моего мужа Владимира Крайнева. Рахиль Моисеевна Гершойг. Три года работала во фронтовом госпитале хирургом (до рождения сына в апреле 1944 года). Майор медицинской службы. Прожила 97 лет».

Нашлось место и отцу Тарасовой — легендарному советскому хоккейному тренеру Анатолию Тарасову: «Мой папа Анатолий Владимирович Тарасов. Участник Великой Отечественной войны. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».

А после знаменитого отца Тарасова выложила снимок матери: «Моя мама Нина Григорьевна Тарасова. К началу войны мама уже закончила институт, она была лыжницей, тренером в этом виде спорта. Несмотря на то, что у нее был маленький ребенок — сестра Галя родилась в феврале 1941, мама занималась подготовкой лыжников. Под Москвой во время генерального сражения за столицу и в ходе контрнаступления действовало более 30-ти специальных лыжных батальонов, составленных из лучших спортсменов страны. Награждена медалью «За оборону Москвы».

Бессмертный полк семьи Тарасовых. Моя мама Нина Григорьевна Тарасов. К началу войны мама уже закончила институт, она была лыжницей, тренером в этом виде спорта.несмотря на то, что у нее был маленький ребенок — сестра Галя ролилась в феврале 1941, мама занималась подготовкой лыжников. Под Москвой во время генерального сражения за столицу и в ходе контрнаступления действовало более 30-ти специальных лыжных батальонов, составленных из лучших спортсменов страны.награждена медалью За оборону Москвы. #бессмертный полк#нинатарасова#война#память

Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир