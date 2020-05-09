Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала серию фото своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Буду выкладывать фото своих родных. Такой вот Бессмертный полк семьи Тарасовых. Константин Иосифович Феклисов. Брат мамы, мой дядя. Погиб в возрасте 18 лет. Похоронен в братской могиле в городе Моздок», — написала Тарасова в Instagram.

«Мама моего мужа Владимира Крайнева. Рахиль Моисеевна Гершойг. Три года работала во фронтовом госпитале хирургом (до рождения сына в апреле 1944 года). Майор медицинской службы. Прожила 97 лет».

Нашлось место и отцу Тарасовой — легендарному советскому хоккейному тренеру Анатолию Тарасову: «Мой папа Анатолий Владимирович Тарасов. Участник Великой Отечественной войны. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».

А после знаменитого отца Тарасова выложила снимок матери: «Моя мама Нина Григорьевна Тарасова. К началу войны мама уже закончила институт, она была лыжницей, тренером в этом виде спорта. Несмотря на то, что у нее был маленький ребенок — сестра Галя родилась в феврале 1941, мама занималась подготовкой лыжников. Под Москвой во время генерального сражения за столицу и в ходе контрнаступления действовало более 30-ти специальных лыжных батальонов, составленных из лучших спортсменов страны. Награждена медалью «За оборону Москвы».