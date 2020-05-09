«Бессмертный полк» от Татьяны Тарасовой. Родные легендарного тренера — участники войны
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала серию фото своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
«Буду выкладывать фото своих родных. Такой вот Бессмертный полк семьи Тарасовых. Константин Иосифович Феклисов. Брат мамы, мой дядя. Погиб в возрасте 18 лет. Похоронен в братской могиле в городе Моздок», — написала Тарасова в Instagram.
Друзья! Завтра мы будем отмечать великий праздник — День Победы! Сегодня и завтра буду выкладывать фото своих родных. Такой вот Бессмертный полк семьи Тарасовых. Константин Иосифович Феклисов. Брат мамы, мой дядя. Погиб в возрасте 18 лет. Похоронен в братской могиле в городе Моздок. #деньпобеды#бессмертныйполк#тарасовы#память#великаяпобеда
«Мама моего мужа Владимира Крайнева. Рахиль Моисеевна Гершойг. Три года работала во фронтовом госпитале хирургом (до рождения сына в апреле 1944 года). Майор медицинской службы. Прожила 97 лет».
Бессмертный полк семьи Тарасовых. Мама моего мужа Владимира Крайнева. Рахиль Моисеевна Гершойг. Три года работала во фронтовом госпитале хирургом (до рождения сына в апреле 1944 года). Майор медицинской службы. Прожила 97 лет #бессмертныйполк#память#война#память#тарасовы#крайневы
Нашлось место и отцу Тарасовой — легендарному советскому хоккейному тренеру Анатолию Тарасову: «Мой папа Анатолий Владимирович Тарасов. Участник Великой Отечественной войны. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».
Бессмертный полк семьи Тарасовых Мой папа Анатолий Владимирович Тарасов. Участник Великой Отечественной войны. Награждён медалями За боевые заслуги, За Победу над Германией в Великой Отечественной войне1941-1945 он. #деньпобеды #бессмертныйполк#анатолийтарасов#память#война
А после знаменитого отца Тарасова выложила снимок матери: «Моя мама Нина Григорьевна Тарасова. К началу войны мама уже закончила институт, она была лыжницей, тренером в этом виде спорта. Несмотря на то, что у нее был маленький ребенок — сестра Галя родилась в феврале 1941, мама занималась подготовкой лыжников. Под Москвой во время генерального сражения за столицу и в ходе контрнаступления действовало более 30-ти специальных лыжных батальонов, составленных из лучших спортсменов страны. Награждена медалью «За оборону Москвы».
Бессмертный полк семьи Тарасовых. Моя мама Нина Григорьевна Тарасов. К началу войны мама уже закончила институт, она была лыжницей, тренером в этом виде спорта.несмотря на то, что у нее был маленький ребенок — сестра Галя ролилась в феврале 1941, мама занималась подготовкой лыжников. Под Москвой во время генерального сражения за столицу и в ходе контрнаступления действовало более 30-ти специальных лыжных батальонов, составленных из лучших спортсменов страны.награждена медалью За оборону Москвы. #бессмертный полк#нинатарасова#война#память