Чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал о впечатлениях после проката на этапе «Гран-при» во Франции, поделился дальнейшими планами и отметил, что думал о возможности покататься под рэп на показательных.

— Я удовлетворен сегодняшним днем, мне удалось получить наслаждение, которое я не чувствовал на протяжении сезона. Рад, что сообразил с каскадом во второй половине. Обидно за четверной лутц, аксель, такие сбои в программе. Но, в целом, осталось хорошее послевкусие. Обсудим еще проблемы, но хотел с турнира привести чуточку успеха, надеюсь, получилось.

— Первый лутц был ошибкой?

— Да, планировал четверной, разминал. Вчера говорил, что лутц и тулуп стоят в программе.

— Что подумал, когда увидели, что обошли Кигана Мессинга на сотые балла?

— Сначала был ох, потом вздох, когда увидели, что на первой строчке, то улыбнулись. Если быть честным, знаю, что могу не доводить до таких ситуаций, когда нужно считать сотые. Знаю, что при хорошем катании, чистом, как тренеры ждут, можно будет не обращать внимание на сотые, быть выше по баллам. Я знаю, что могу получать хорошие баллы.

— Будут еще старты перед чемпионатом России?

— Пока не планировалось еще стартов, но сейчас приедем с неким багажом опыта, будем думать про контент на чемпионате России, он должен меняться в плане усложнения. Бороться нужно, нужно быть в кондициях, не давать поблажек себе и не уступать никому другому.

— В плане тестов (на коронавирус) будут какие-то ограничения? Не боишься за здоровье?

— Бесполезно сидеть дома, никто не застрахован, кто-то вдалеке чихнул, как-то долетело. Тут не застрахуешься, это жизнь. Мой график — это дом-тренировка. На выходных могу съездить в сауну, но просто отдохнуть и восстановиться. Так что в какой-то степени я обезопасен. Очень хочется к чемпионату России быть здоровым и не подцепить заразу или болячку. Тело — наше все, откликается на любой импульс, нужно быть здоровым и в кондициях.

— Чувствуешь себя претендентом на олимпийскую сборную?

— Не загадываю вообще. Знаете, я могу сказать, что, может быть, я поздно стартую в сезоне полноценно, но я начинаю чувствовать устремление за этой целью. Надеюсь, что оно меня так охватит, что этот предстоящий месяц удастся хорошо отработать и получить то состояние, ту форму, с которой я могу добиваться и выбиваться в число людей, которые отбираются на дальнейшие турниры.

— Сейчас сочиняешь рэп?

— Я слушаю, но сам давно не писал ничего. Оксимирона слушал, понравилось.

— Не хочешь на показательных откататься под рэп?

— Я когда ехал на произвольную, слушал композиции. В глубине души надеялся попасть на показательные при хорошем раскладе, думал, что бы скатать на показательных. Слушал именно рэп разных персонажей — и русских, и чарты мира. Это крутая идея, но я немножко такой более лиричный. Но я представлял себя под Jony или El'man. Под Оксимирона нет.