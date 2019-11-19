«Бесконечное восхищение». МОК поздравил Медведеву с круглой датой
11:52
МОК в cвоем официальном Twitter поздравил с днем рождения двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с 20-летием.
— Наши поздравления и бесконечное восхищение! — говорится в поздравлении.
Медведева также является двукратным серебряным призером Пхенчхана-2018 (в личном и командном турнирах), двукратной чемпионкой России и Европы, двукратной победительницей Финалов серии «Гран-при», бронзовым призером чемпионата мира-2019.
?? 19 ноября отмечает день рождения фигуристка Евгения Медведева @JannyMedvedeva — двукратная чемпионка мира и дважды призёр Олимпийских игр.— Олимпийские игры (@Olympic) November 19, 2019
Наши поздравления и бесконечное восхищение!#Olympics pic.twitter.com/RAYIrwoKer
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