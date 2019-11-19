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«Бесконечное восхищение». МОК поздравил Медведеву с круглой датой

11:52

МОК в cвоем официальном Twitter поздравил с днем рождения двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с 20-летием.

— Наши поздравления и бесконечное восхищение! — говорится в поздравлении.

Медведева также является двукратным серебряным призером Пхенчхана-2018 (в личном и командном турнирах), двукратной чемпионкой России и Европы, двукратной победительницей Финалов серии «Гран-при», бронзовым призером чемпионата мира-2019.

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