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Бережная — о разнице между поколениями: «Нынешних детей иногда надо просто брать за горло»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди пар Елена Бережная сравнила нынешнее поколение юных спортсменов с предыдущими.

Дочь Бережной — 15-летняя София выступает в паре с Александром Брегеем. В октябре спортсмены выиграли юниорские соревнования на Мемориале Панина-Коломенкина.

«Когда Москвина была более жесткой — когда работала со мной, или сейчас, когда под ее руководством тренируется дочь? Мне кажется, сейчас. Нынешние дети другие, тем более в 15 лет. Иногда их надо просто за горло брать. Особенно когда тренер что-то объясняет, чему-то хочет научить, а спортсмены фырчат и морды корчат. Я как-то Тамару Николаевну спросила, неужели и сама такой вредной была? Она ответила: «Ты была другая». Москвина в 15 лет меня ведь не знала. А в 18 — это уже совсем другое дело», — цитирует Бережную RT.

Источник: RT
Елена Бережная
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