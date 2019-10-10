Бербатов посоветовал Бэйлу задуматься об уходе из «Реала»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов отметил, что в случае отсутствия у Гарета Бэйла игровой практики в «Реале», ему необходимо покинуть клуб.

— Странно, что Бэйл, забивший так много голов, до сих пор не получает должного признания и уважения, — цитирует Goal.com Бербатова. — Они иногда освистывали и Роналду. Я смотрел на все это и думал: «Почему? Что вам надо?»

«Если он не будет играть постоянно, то ему нужно уходить. Я бы хотел видеть его в «Манчестер Юнайтед», который мог бы стать для Гарета неплохим вариантом.

В этом сезоне Бэйл в составе «Реала» сыграл в 6 матчах ла лиги из 7 возможных, в которых забил два гола и отдал две голевых передачи. В Лиге чемпионов он принял участие в одном матче из двух возможных и не отметился результативными действиями. Его контракт с испанским клубом будет действовать до 30 июня 2022 года.

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