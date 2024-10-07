Белорусский фигурист Пузанов — о проблемах в сборной: «Есть вещи, которые мне непонятны»

Чемпион Белоруссии по фигурному катанию Евгений Пузанов в интервью «СЭ» рассказал о состоянии спорта в своей стране и недопонимании с главным тренером сборной олимпийским чемпионом 1984 года Олегом Васильевым.

— Ты говоришь, что в Белоруссии нет высокого уровня, но если послушать Олега Кимовича Васильева — у вас развитие, больше катков, больше людей. Можно твое мнение?

— Честно — мне не нравится. Не нравится, куда мы движемся, например. Понятно, что мы стремимся развиваться, и каждый руководитель делает это по-своему, но, возможно, где-то я его недопонимаю. Я бы на его месте сделал бы по-другому. Очень мало стимулирующих методов, например.

— А много кнута?

— Да, кнута много, даже очень, мне кажется. Ну, в Белоруссии не так много хороших фигуристов, и если их не беречь, то скоро их не останется совсем. Потому что, грубо говоря, мой провал в короткой программе может послужить основанием для увольнения через три месяца.

— У вас контракт на три месяца?

— Да, с этого сезона у нас ввели контракты на три месяца. Как только фигурист не показывает результат либо травмируется и не выступает на соревнованиях — его сразу выводят из основного состава и снимают с соответствующей ставки. У нас несколько недель назад был первый этап Кубка Республики Беларусь, там я более-менее удачно откатал, 220 баллов набрал. Для старта сезона приемлемо.

Но опять же, есть такие вещи, которые мне даже на том турнире были непонятны. Если в прошлом сезоне мой четверной прыжок был стабилен, то в начале этого очень много проблем с ним и в принципе с подготовкой, которую я бы организовал по-другому, основываясь на своем опыте, знаниях своего тела, физиологии.

— Вас перегрузили в предсезонке?

— Нагрузка — это правильно. Любой предсезонный сбор должен проходить под нагрузкой, должно быть тяжело. Банально — мы не сделали за весь сбор ни одного подводящего упражнения к прыжковым элементам. Ну, мне как спортсмену это странно и непонятно. Мы прыгать должны.

— А какое объяснение? Всем скоро в танцы?

— А я не знаю, нам не объясняется это особо. Просто нужно делать то, что говорят, и молчать.

— С Олегом Кимовичем есть вообще диалог, если у вас разные мнения?

— Честно? Нет. Я взрослый человек и прекрасно понимаю, что мы друг друга не понимаем, что он меня не понимает, что я его в каких-то вещах. Я бы мог сейчас высказаться, что может и нашуметь, но, скорее всего, меня после этого ждут очень большие неприятности.

— Ты один, кто его не понимает?

— Думаю, не один.