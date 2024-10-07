Белорусский фигурист Пузанов: «Было бы приятно, если бы нас включали в протоколы российских соревнований»

Чемпион Белоруссии по фигурному катанию Евгений Пузанов в интервью «СЭ» высказался об участии белорусских спортсменов в российских соревнованиях. Фигуристов представляют страну вне конкурса.

— Участие в мемориале Панина-Коломенкина — опыт, мы приехали не за медали бороться, ведь выступаем вне конкурса.

— Это, кстати, не оскорбляет, не обижает? Что вас в протокол не включают.

— Я понимаю, что у Российской Федерации очень много своих спортсменов, которые тоже хотят выступать, и она должна бороться за своих спортсменов, а все остальные -во вторую очередь. Но... у нас в Белоруссии не особо много конкурентоспособных фигуристов, несколько одиночников и одиночниц, да и все.

Для нас выступление с официальным результатом в протоколе было бы огромной мотивацией, было бы очень-очень приятно. Грубо говоря, в прошлом сезоне я выступал здесь же, и мы сравнивали результат с протоколом россиян, я был четвертым после короткой программы. Приятно осознавать, что вот, ты на таком месте. И значит, ты можешь бороться хотя бы в короткой программе с топами мужского катания в России.