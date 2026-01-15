Хендрикс: «Мое тело устало, но сердце еще не сломлено»

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс не исключила, что ее спортивная карьера подходит к концу.

«Больно говорить, что это скоро закончится. Мое тело действительно устало, но мое сердце еще не сломлено. Выбор очень сложный. Может быть, я захочу кататься еще один год. На прошлой Олимпиаде я сказала, что двух достаточно, но вот я снова здесь», — цитирует Хендрикс Sporza.

26-летняя спортсменка отметила, что уже достигла всего, чего хотела. По словам Хендрикс, она может завершить карьеру после Олимпиады-2026 в Италии, если покажет на ней свой лучший результат.

Хендрикс является чемпионкой Европы 2024 года, серебряным (2022) и бронзовым призером (2023) чемпионатов мира. Она принимала участие в Олимпийских играх 2018 и 2022 годов.