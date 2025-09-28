Фигурное катание
28 сентября, 12:59

Бажанова сменила Когана на посту гендиректора ФФККР

Алина Савинова

Светлана Бажанова назначена гендиректором Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщается на сайте организации.

52-летняя Бажанова сменила на этом посту Александра Когана, который стал генеральным секретарем ФФККР.

«Ввиду длительного отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях и возникшей необходимости сосредоточиться на вопросах международной повестки Исполком Федерации фигурного катания на коньках России согласовал переход Александра Когана на должность генерального секретаря, советника президента. Генеральным директором ФФККР назначена Светлана Бажанова», — говорится в заявлении ФФККР.

Бажанова оформила все свои достижения в конькобежном спорте. Она является олимпийской чемпионкой 1994 года, серебряным и 2-кратным бронзовым призером чемпионатов Европы, а также 5-кратной чемпионкой России.

Источник: Официальный сайт ФФККР
