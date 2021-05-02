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Баюл высказалась о возвращении Трусовой к Тутберидзе

09:21

Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл прокомментировала возвращение фигуристки Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко.

— По словам Плющенко, Трусова продолжит работу под руководством Тутберидзе. «Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой, будут в будущем перед ней выполнены», — добавил он. Да не Смогла также как и Медведева ? ? Пансионат березка засосал обратно ..., — написала Баюл в Instagram.

1 мая двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил об уходе Трусовой из его группы. Он написал, что контракт между спортсменкой и его школой действовал до 1 мая, и обе стороны отказались его продлевать. Тренер отметил, что не может разглашать причину ухода ученицы, но добавил, что они расстаются друзьями.

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