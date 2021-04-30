Баюл ответила на критику Арутюняна: «Мне должно быть стыдно за правду?»

Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл ответила тренеру Рафаэлю Арутюняну. Он подверг критике ее слова в адрес заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Баюл считает, что для Тарасовой важнее деньги, а не Россия.

«Рафаэль, это книга Елены В. Вы понятия не имеете, что сказано обо мне. Я с вами согласна, за друзей надо заступаться. Я это ей и высказала у себя на странице в «Facebook». Ни для кого не секрет, у кого она останавливалась перед Skate America 2019. И к вам вопрос, почему на меня ломились залы битком? Все было забито. А Чен не может два билета на шоу продать в Америке. Зал был пустой в Лас-Вегасе на Skate America?

За что мне должно быть стыдно, за правду? Она у каждого своя... О да вы знаете обо мне все, но только не правду» — написала Баюл в Instagram.

Ранее Баюл негативно высказывалась по поводу шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» и обвинила в плагиате создателей платья Алины Загитовой, в котором россиянка выступала на Олимпиаде-2018. Тарасова ответила, что Баюл «и раньше безобразно высказывалась о своих коллегах».