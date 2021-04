Баюл объяснила причину критики в адрес шоу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл объяснила, что стало причиной ее критических высказываний в сторону шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«В России «Чемпионы на льду» абсолютно похожи на шоу Тома Коллинза. Но когда мы выступали в Америке, то в конце была песня Queen — We are the Champions. Но так как права на эту песню дорого стоят, ее не взяли. В Америке, если ты что-то используешь в своем репертуаре, то здесь всегда надо спрашивать разрешения.

Звали ли меня еще выступать в Россию? Мне не интересны эти проекты, потому что это все я уже делала. С 1994 года по 2006-й это все происходило уже в Америке, для меня это уже пройденный этап. В следующий раз люди увидят меня уже в моем шоу, которое мы полностью сделали с мужем.

Если бы в России тур назывался не «Чемпионы на льду», то от меня никто бы и слова не услышал. Но в Америке существуют такие законы, и я на них уже обожглась. Там если ты что-то знаешь, то надо об этом говорить. А если ты не говоришь, и время проходит, то тогда потом в судах тебе говорят: почему вы не предупреждали сторону, с которой судитесь?» - рассказала Баюл в интервью украинской журналистке Марички Падалко в прямом эфире в Instagram.

Ранее Баюл заявила, что Этери Тутберидзе неправомерно использует название «Чемпионы на льду» для своего шоу.