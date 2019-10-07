Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Трейси Уилсон поделилась в своем Instagram фотографией с "Камп Ноу", на котором проходил матч 8-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Севилья" (4:0).

- "Барса" - лучшая", - подписала фотографию Уилсон.

Из инстаграма Трейси Уилсон pic.twitter.com/wlnvkhUaf0 — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 7, 2019

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