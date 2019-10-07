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«Барса» — лучшая». Тренер Медведевой посетила матч «Барселона» — «Севилья»

17:13
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Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Трейси Уилсон поделилась в своем Instagram фотографией с "Камп Ноу", на котором проходил матч 8-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Севилья" (4:0).

- "Барса" - лучшая", - подписала фотографию Уилсон.

 

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