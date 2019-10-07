«Барса» — лучшая». Тренер Медведевой посетила матч «Барселона» — «Севилья»
17:13
Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Трейси Уилсон поделилась в своем Instagram фотографией с "Камп Ноу", на котором проходил матч 8-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Севилья" (4:0).
- "Барса" - лучшая", - подписала фотографию Уилсон.
Из инстаграма Трейси Уилсон pic.twitter.com/wlnvkhUaf0— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 7, 2019
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