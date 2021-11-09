Барановская о «Ледниковом периоде»: «Люди говорили: «Лучше мы уйдем, а Юлька пусть остается!»

Известная телеведущая Юлия Барановская в интервью «СЭ» рассказала об опыте участия в шоу «Ледниковый период».

— Продолжая тему поражений: несколько лет назад вы участвовали в «Ледниковом периоде», но победу не одержали. Это тяжело вам далось?

— Для меня уход из проекта стал самой яркой историей. Потому что, уходя, я ощущала себя абсолютным победителем. Редко бывает, чтобы люди, которые стоят рядом с тобой в одной номинации на вылет, говорили бы: «Лучше мы уйдем, а Юлька пусть остается! Потому что она этого заслуживает: она очень круто катается и очень много работает». Когда Рома Костомаров, который в принципе не слишком щедр на похвалу, рассыпается в комплиментах... В такие моменты ты понимаешь, что заслужила уважение к себе — и это моя главная победа. Все остальное уже неважно.

— Недавно вы вошли в состав жюри «Ледникового периода». Каково вам в этой роли?

- Знаете, всегда нелегко быть членом жюри. Я, например, ежегодно в жюри ТЭФИ и, несмотря на сложившийся опыт, каждый год мне все так же сложно — хочется всех пропустить в финал, дать шанс и поддержать. А на «Ледниковом периоде» было вдвойне тяжелее! Я не спортсмен, не профессионал конкретно в этом вопросе, поэтому я могу оценивать по факту только творческую составляющую: понравилось или нет, удалось ли донести смысл задуманного, каков уровень артистизма. Но точно не могу оценивать сложность элементов — я в этом не разбираюсь.