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Сегодня, 16:44

Багин будет выступать в паре с Тютюниной

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Тренер Александр Жулин сообщил, что Андрей Багин будет выступать в паре с Софьей Тютюниной, а Елизавета Шанаева — с Павлом Дроздом.

«У меня две новые пары — Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Софья Тютюнина и Андрей Багин. Обеим парам произвольные программы практически поставили, скоро начнем ритм-танец делать», — приводит слова Жулина ТАСС.

Ранее Багин выступал в паре с Аннабель Морозов. В сезоне-2021/22 они заняли четвертое место на чемпионате России.

Тютюнина выступала с Александром Шустицким. Вместе они выиграли этап юниорского «Гран-при» в Австрии.

Источник: https://tass.ru/sport/14647993
Фигурное катание
Александр Жулин
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