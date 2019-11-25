Багаж российских фигуристов не прибыл в Москву после этапа «Гран-при» в Японии. Спортсмены остались без коньков

Багаж российских фигуристов, которые вернулись с этапа «Гран-при» в Японии, не прибыл в Москву из Саппоро. Об этом сообщила Людмила Великова, тренер спортивной пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

— Мы прилетели в Москву, но наш багаж не прибыл, — приводит «РИА Новости» слова Великовой. — Мы летели из Саппоро со стыковкой в Токио. Сейчас мы в Домодедове, но нам еще лететь в Санкт-Петербург. О судьбе багажа нам пока не сообщили, мы заполнили соответствующую форму. Ситуация осложняется тем, что в багаже коньки спортсменов, а ведь нам надо тренироваться.

Спортивная пара заняла третье место на этапе и отобралась в Финал «Гран-при».