Багаж российских фигуристов доставят в Москву в течение одного-двух дней

Багаж российских фигуристов, принимавших участие в этапе «Гран-при» в Японии, будет доставлен в Москву из Токио в течение одного-двух дней, сообщил ТАСС.

Со слов представителя авиакомпании Japan Airlines, чемоданы спортсменов просто не успели доставить. Фигуристы летели в понедельник из Саппоро с пересадкой в Токио. В их багаже были спортивные костюмы и коньки.

Багаж российских фигуристов не прибыл в Москву после этапа «Гран-при» в Японии. Спортсмены остались без коньков