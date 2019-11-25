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Багаж российских фигуристов доставят в Москву в течение одного-двух дней

21:02

Багаж российских фигуристов, принимавших участие в этапе «Гран-при» в Японии, будет доставлен в Москву из Токио в течение одного-двух дней, сообщил ТАСС.

Со слов представителя авиакомпании Japan Airlines, чемоданы спортсменов просто не успели доставить. Фигуристы летели в понедельник из Саппоро с пересадкой в Токио. В их багаже были спортивные костюмы и коньки.

Багаж российских фигуристов не прибыл в Москву после этапа «Гран-при» в Японии. Спортсмены остались без коньков

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7196347

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