"Bad guy": номер Загитовой, который все так ждали. Видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на шоу в Японии представила анонсированный ранее номер под песню "Bad guy" американской певицы Билли Айлиш.

Программу для фигуристки поставил Даниил Глейхенгауз. Незадолго до этого Евгения Медведева успела заявить, что саундтрек новой программы Загитовой в числе ее любимых. После чего Глейхенгауза в сети даже обвинили в плагиате. Однако он заявил, что не видел интервью Медведевой и выбрал музыку еще до возвращения из отпуска.

"Я из плохих парней, из тех, что огорчат твою маму, приведут в ярость твою девушку, обольстят твоего отца. Вот я – плохой человек, да", – так переводятся некоторые строчки саундтрека к постановке.

Загитова сейчас находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Вместе с ней в гастролях по стране восходящего солнца также участвуют Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.