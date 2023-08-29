Бабушка Горбачевой: «Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она перепрошила ей мозги»

Бабушка пропавшей фигуристки Алина Горбачевой рассказала, что спортсменка поссорилась с тренером перед исчезновением.

Горбачева тренируется под руководством Софьи Федченко. Бабушка фигуристки добавила, что причин ссоры она не знает.

«Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала: чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем.

В последние три года тренер запрещала нам даже видеться с ней. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась. Тренер перепрошила все мозги ребенку.

Но депрессивного состояния у нее никогда не было. Она была более выдержанная. Все было хорошо», — цитирует бабушку спортсменки KP.RU.

Во вторник стало известно, что Горбачева пропала 28 августа в Москве в 19 часов. Сообщалось, что девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви, после чего зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

По информации Telegram-канала «112», вещи спортсменки обнаружили на пляже на Покровской набережной. Также отмечалось, что перед исчезновением Горбачева поссорилась с тренером.

Одна из воспитанниц «Чкалов Арены» рассказала, что фигуристок спорткомплекса преследовал странный мужчина на набережной, где в последний раз видели спортсменку.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Горбачева. Что известно на данный момент