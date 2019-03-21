"Бабочка" Ханю в короткой программе на чемпионате мира. Видео

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю не самым удачным образом выступил в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Он допустил грубую ошибку – сделал "бабочку" на четверном сальхове. Остальные элементы – тройной аксель и каскад четверной тулуп + тройной тулуп фигурист сделал хорошо. Ханю получил за свой прокат 94,87 и занял третье место после короткой программы.

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