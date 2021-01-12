Азербайджанский фигурист Литвинцев перешел в академию Плющенко
12 января 2021, 23:37
В академии двукратного олимпийского Евгения Плющенко теперь будет заниматься азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев. Видео с занятия опубликовано в Instagram «Ангелов Плющенко».
«Четверной тулуп Владимира Литвинцева и четверной риттбергер Леонида Свириденко, группа Сергея Розанова», — говорится в сообщении.
19-летний Владимир Литвинцев родился в Москве. За Азербайджан выступает с 2018 года. Чемпион Азербайджана, победитель Torun Cup и Volvo Open Cup.
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