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Азербайджанский фигурист Литвинцев перешел в академию Плющенко

12 января 2021, 23:37
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В академии двукратного олимпийского Евгения Плющенко теперь будет заниматься азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев. Видео с занятия опубликовано в Instagram «Ангелов Плющенко».

«Четверной тулуп Владимира Литвинцева и четверной риттбергер Леонида Свириденко, группа Сергея Розанова», — говорится в сообщении.

19-летний Владимир Литвинцев родился в Москве. За Азербайджан выступает с 2018 года. Чемпион Азербайджана, победитель Torun Cup и Volvo Open Cup.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CJ8LPA3K-FM/

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