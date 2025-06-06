Автор сценария шоу «Ассоль» Симонова: «Главное, чтобы Грин в гробу не перевернулся»

Автор сценария и стихов рок-мюзикла на льду «Ассоль» Ника Симонова рассказала об ожиданиях от шоу.

«Для меня главное, чтобы Грин в гробу не перевернулся. Мы старались менять, и в рамках режиссуры мы имеем на это право. Что касается Ассоль, я сражалась с командой, чтобы она осталась хрупкой девушкой, потому что озлобленной никакие паруса не нужны. Хотелось сохранить свет истории», — сказала Симонова.

«Ассоль» — шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса». Также в нем примут участие Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Дмитрий Соловьев и Артур Гачинский.

Рок-мюзикл на льду «Ассоль» пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.