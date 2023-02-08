Австралийский фигурист Уиндзор заявил, что его пара с россиянкой Чернышовой распалась

Представлявшие Австралию в парном фигурном катании Харли Уиндзор и россиянка Мария Чернышова прекратили сотрудничество.

«Мы с Марией прекратили наше сотрудничество, больше не катаемся и не тренируемся вместе, — цитирует Уиндзора ТАСС. — Сейчас я полностью оправился от своих травм и снова катаюсь. В настоящее время ищу новую партнершу».

На международном турнире в Загребе, который прошел в декабре 2021 года, Уиндзор и Чернышова заняли 15-е место. Сезон-2022/23 пара была вынуждена пропустить из-за травмы ноги у партнера и последующего длительного лечения.

Ранее 26-летний Уиндзор выступал за Австралию вместе с другой россиянкой Екатериной Александровской, ушедшей из жизни в июле 2020 года.