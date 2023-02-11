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Сегодня, 12:30

Австралийская фигуристка Васильева рассказала о финансовой поддержке спорта в своей стране

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Австралийская фигуристка Влада Васильева в интервью «СЭ» рассказала о состоянии своего вида спорта в стране.

«Фигурное катание в Австралии не считается профессиональным видом спорта или важной дисциплиной, которую нужно поддержать. Здесь больше внимания уделяют, например, плаванию. Но и фигуристов не оставляют один на один со своими расходами. Для тех, кто в сборной, есть финансовая поддержка, частичная компенсация расходов на поездки, помощь с оплатой льда и тренера. Это не сравнить, наверное, с тем, как живут фигуристы сборной России — на полном обеспечении государства и с хорошей зарплатой. Но и сказать, что мы с родителями справляемся со всем сами тоже не могу.
Так не только в Австралии. В большинстве стран Европы такая же ситуация, в Америке. Да и в России частично. Есть, конечно, отдельные исключения, уникумы, ради которых тренеры сами готовы делать все, что нужно, лишь бы они занимались и прогрессировали. Но это несколько исключений, как правило, для того, чтобы пробиться высоко, нужно много вложить средств. В том числе финансовых», — сказала Васильева.

15-летняя Васильева проводит свой первый взрослый сезон и стала участницей чемпионата четырех континентов от Австралии.

Влада Васильева. Родилась в Новой Зеландии, катается за Австралию, а сама — из русской семьи. Интервью фигуристки Влады Васильевой

Фигурное катание
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