Австралийская фигуристка Васильева: «Хороший фигурист должен сочетать технику с презентацией»

Австралийская фигуристка Влада Васильева в интервью «СЭ» выразила свое мнение о современной системе судейства в фигурном катании.

«Специфика судейства и системы оценок действительно приводит к той ситуации, при которой технический арсенал играет большую роль, нежели навыки катания и артистизма. Для больших побед нужны сложные прыжки — это не секрет. Но по-настоящему хороший фигурист должен сочетать сложную технику с яркой презентацией. В фигурном катании навыки катания, артистизм и техника важны в равной степени, и в идеале нужно стремиться развивать в себе все эти аспекты. Чем я и занимаюсь. У меня есть отдельные тренировки с хореографом, специалистом по танцам, так что работа над компонентами — это важная часть тренировочного плана», — сказала Васильева.

Васильева родилась в Новой Зеландии, а ее родители из Екатеринбурга и Ташкента.