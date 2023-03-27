Авербух — о Костомарове: «Состояние здоровья улучшается»

Призер олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух рассказал, в каком состоянии сейчас находится Роман Костомаров.

«Что касается тяжелой и драматичной ситуации с Ромой... сейчас ситуация начала выправляться. Несколько дней назад он (Роман) записал голосовое сообщение, поблагодарил нас всех, в голосе была слышна сильнейшая мотивация... Состояние здоровья улучшается», — цитирует Авербуха «РИА Новости».

В январе олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, за которой последовала череда осложнений. В данный момент фигурист отключен от ИВЛ и дышит самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.