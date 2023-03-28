Авербух заявил, что отсутствие россиян на ЧМ-2023 девальвирует медали победителей турнира

Российский хореограф Илья Авербух рассказал, почему не смотрел чемпионат мира по фигурному катанию-2023.

«Сознательно не смотрел. Объявил ему бойкот. Понимаю, что им до меня нет дела, но и мне все равно, что они делают там. Чемпионат мира должен проходить среди сильнейших. А российское фигурное катание — одно из сильнейших на планете. И пока не будет соревнования лучших из лучших, ЧМ смотреть я не буду. Ребята, которые там выиграли золото, ни в чем не виноваты, но отсутствие россиян девальвирует их медали. Хоть там 8 четверных, хоть 10 — смотреть и комментировать чемпионат мира без наших я не буду», — цитирует Авербуха Sport24.

Чемпионат мира по фигурному катанию в 2023 году прошел с 20 по 26 марта в японской Сайтаме.